Jhonny Rivera intentó quitarse la vida: la dura confesión del cantante de música popular

A través de sus redes sociales, el cantante de música popular, Jhonny Rivera , le hizo una dura confesión a sus seguidores y aseguró que quiso quitarse la vida, cuando pasaba por un difícil momento en su vida.

“Eso fue hace 20 años, el día de las Torres Gemelas. Me había separado de la mamá de Andy… Me fui para el campo a trabajar con mi papá, fracasado y económicamente derrotado y sentimentalmente vuelto nada”, narró el cantante en un video.

Rivera afirmó que debido a un comentario que su papá hizo sobre él delante de un amigo fue lo que lo llevó a tomar esa terrible decisión que intentar quitarse la vida.

Este si fue que no pudo con la vida, se fue para Bogotá y duró por allá como nueve años y volvió más pelado de lo que se fue, antes casi toca darle para el pasaje. Le fue muy mal Dijo el papá del cantante

El cantante afirmó que las palabras de su padre lo pusieron a pensar y le dolieron tanto que decidió tomar su moto con la idea de no volver jamás.

“Me fui en la moto, todo el camino pensando que no serví para nada en la vida, pensando que fui el fracaso de la familia y que no valía la pena vivir. Aceleré en una recta y venía un camión, cuando lo vi en frente, cerré los ojos y me quedé esperando el golpe, cuando no sentí nada abrí los ojos y no veo ningún camión. Me doy cuenta que el carro estaba en un prado, el conductor me esquivó”, agregó Jhonny Rivera.

El artista señaló que el día que ocurrió la tragedia de las Torres Gemelas, muchas personas intentaban lanzarse del edificio y él intentaba quitarse la vida, por lo que entendió la situación por la que estaba pasando. “¿Yo por qué estoy eligiendo morir cuando tengo un montón de opciones?”, afirmó.

Finalmente, el cantante envió un mensaje de reflexión a sus seguidores y señaló que si ese día se hubiera quitado la vida se hubiera perdido de todo lo que vive ahora.

