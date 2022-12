Jhonny Rivera sobre pregunta si le gustan los hombres: “No sé en qué idioma hablar”

El cantante Jhonny Rivera volvió a ser tendencia en redes sociales, específicamente en Instagram, por una nueva versión de la caja de preguntas. El artista interactuó con sus seguidores sobre diferentes temas y volvió a aparecer un tema recurrente en los últimos meses.

Concretamente preguntaron a Rivera si le gustaban los hombres, a lo que el artista respondió “no sé en qué idioma hablar”, evidenciando que ya está un poco cansado de que las personas insistan tanto en el tema, aunque enfatizó que “no le da rabia”.

“No me gustan los hombres, me encantan las mujeres”, dijo sin filtros el cantante de música popular.

Jhonny Rivera también comentó que responde a la pregunta del hombre porque si no lo hace, el seguidor pensará que evita la pregunta por esconder algo.

“Me toca responder porque si no respondo, entonces ese man queda pensando ahh entonces sí es gay porque ignora la pregunta, y yo no tengo nada contra los gays, simplemente yo no lo soy”, enfatizó el artista.

El susto de los músicos de Jhonny Rivera

En esa misma red social, el cantante Jhonny Rivera contó que sus músicos tuvieron un pequeño accidente bajando La Línea cuando se dirigían a Yopal para un concierto.

“Afortunadamente no hay heridos”, comentó Rivera, quien también detalló que prestó su camioneta personal para que sus músicos se trasladaran y luego alquiló el bus de su amigo Ciro Quiñonez para cumplir con el evento musical.

En ese concierto también estuvieron, según Jhonny Rivera, los jugadores del Deportivo Pereira , quienes no paran de celebrar la histórica conquista del primer título de la liga en el país después de más de 70 años de fundación.

Accidente músicos Foto: Instagram @Jhonnyrivera

