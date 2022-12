Jim Parsons, de ‘The Big Bang Theory’, se casó con su novio

El actor estadounidense Jim Parsons, uno de los protagonistas de la popular serie "The Big Bang Theory", anunció hoy que contrajo matrimonio con su pareja, Todo Spiewak, después de más de 14 años de noviazgo.



Tras el enlace, que se celebró el pasado sábado en el exclusivo Rainbow Room de Nueva York, Parsons publicó hoy varias fotos de la boda en la red social Instagram, tanto de la ceremonia como de la posterior recepción.



"Recepción, primer baile..." dijo Parsons sobre una de las instantáneas, en las que el actor, que vestía un esmoquin con chaqueta de terciopelo color granate de Tom Ford, compartía varios momentos de la recepción con su novio, que optó por el mismo diseñador pero que se decantó por el blanco.

Parsons, que se declaró homosexual en un artículo del New York Times en 2012, cumplió en noviembre pasado 14 años de noviazgo con Spiewak, director de arte.



"Hoy hace 14 años que conocí a este chico y es lo mejor que me ha pasado nunca, sin duda", dijo entonces Parsons en las redes sociales.



El actor, de 44 años, interpretó durante su carrera profesional varios papeles poco destacados en diversas series y obras de teatro hasta que saltó a la fama encarnando el personaje de Sheldon Cooper en "The Big Bang Theory" en 2007.



Desde entonces, Parsons se ha hecho con cuatro premios Emmy, además de numerosas nominaciones y otros galardones.