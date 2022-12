Johanna Fadul publicó varias historias en su cuenta de Instagram donde hace un fuerte reclamo a las seguidoras de su esposo Juan Sebastián Quintero.

“No sé qué les pasa a las viejas (…) Juanse mi esposo es un hombre casado (...) no sé cómo puede haber viejas que se le empeloten (…) y es que no digo el nombre porque no me la quiero tirar”, fue el relato que hizo la coprotagonista de la telenovela ‘Sin senos sí hay paraíso’ de Caracol Televisión.

