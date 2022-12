John Travolta dejó sin palabras a sus seguidores por cómo luce en la actualidad

El actor recientemente publicó una fotografía, junto a su hija Ella, en la que envía un mensaje a sus seguidores deseando que hayan pasado un buen fin de año. Sin embargo, lo que llamó la atención entre los cibernautas fue el cambio de look que se hizo el estadounidense.

A pesar de que el actor se ve totalmente diferente, pues ahora luce calvo, con su barba canosa, sus seguidoras no dudan en elogiar su atractivo, pues muchas aseguran que su nuevo estilo lo hace más interesante.



“Te ves tan guapo como siempre; te ves muy bien; me encanta el look; apuesto como siempre; no pensé que este hombre pudiera ponerse más fresco; amo su nuevo look; me encanta todo de él”, son algunos de los comentarios de sus seguidoras.

