Juliana desata comparaciones con artistas de TransMilenio, luego de cantar en el Metro de Bogotá

Videos de Juliana cantando dentro del Metro de Bogotá desataron todo tipo de comentarios en redes sociales durante un recorrido para invitados especiales.

Lo que parecía ser una experiencia exclusiva para conocer el Metro de Bogotá terminó convirtiéndose en tema de debaté en redes sociales, luego de que comenzaran a circular videos de la cantante colombiana Juliana Velásquez interpretando su tema “El AchanTAdo” dentro del sistema.

Varios periodistas, influenciadores y artistas fueron invitados al suroccidente de la ciudad con el fin de vivir la primera experiencia en el Metro de la capital. Sin embargo, “La Colombiana” terminó llamando la atención al convertirse en la primera artista en cantar dentro del transporte, en medio de una corta presentación durante el recorrido.

Los internautas no tardaron en reaccionar y varios compararon a la artista con los músicos callejeros que suelen verse diariamente en TransMilenio. Algunos comentarios decían: “Ay no ! Que no de ejemplo ! Que pereza esos que se suben a cantar !”, “Desde ya se están montando a cantar al metro...” y “La primera cantante que lo hace espero no se tomen de costumbre 😂😂 y llegue el rap conciencia después”, se puede leer en la publicación que hizo El Tiempo.



Aunque no todas las reacciones fueron negativas, sí quedó en evidencia que la escena no fue recibida de manera positiva por todos los usuarios. Incluso, algunos manifestaron preocupación por la posibilidad de que el Metro de Bogotá enfrente problemáticas similares a las del transporte público actual, como vendedores ambulantes, colados o personas pidiendo dinero dentro de los vagones.

Así busca Bogotá evitar problemáticas en el Metro

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La Alcaldía de Bogotá ya se ha pronunciado en anteriores ocasiones sobre las estrategias que implementará para evitar este tipo de situaciones dentro del nuevo sistema de transporte público.



Control estricto de evasión: acceso tecnológico para frenar colados.

acceso tecnológico para frenar colados. Vigilancia 24/7 en obras: monitoreo privado en predios demolidos.Cultura ciudadana activa: Campañas de comportamiento y cuidado público.

monitoreo privado en predios demolidos.Cultura ciudadana activa: Campañas de comportamiento y cuidado público. Coordinación de emergencias: Policía y gestores para intervención rápida.

Las autoridades distritales aseguraron que continúan trabajando en estrategias enfocadas en garantizar la seguridad, el control y la cultura ciudadana dentro del Metro de Bogotá.