Justin Bieber preocupa a sus fans con un inesperado mensaje en Instagram

El cantante Justin Bieber causó preocupación entre sus fans debido a una publicación en Instagram, en la que dio a entender que se encuentra en una situación personal difícil debido a un episodio depresivo.

Hace un mes, la revista People reveló que el artista sufre de depresión y que esto podría llevarlo a retrasar la boda religiosa que tiene planeada junto a su pareja, Hailey Baldwin.

“Solo quería mantenerlos informados un poco, espero que lo que estoy pasando resuene con ustedes. He estado luchando mucho. Me siento súper desconectado y extraño”, reveló la estrella musical.

“Siempre me recupero, así que no estoy preocupado, solo quería acercarme y pedir que oren por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan, gracias… La temporada más humana en la que he estado enfrentando mis cosas de frente”, agregó.

De acuerdo con la revista People, Bieber "parece deprimido y cansado" y se encuentra respaldado por su pareja todo el tiempo.

El artista, de 24 años y que es un ídolo de masas mundial desde que era un niño, admitió en varias ocasiones en el pasado que había tenido problemas de depresión.

Tras comprometerse en julio de 2018 en Bahamas, Bieber se casó en secreto y por lo civil con Baldwin, de 22 años, en Nueva York en septiembre del año pasado.

"Justin está bien. Está enfocado y comprometido en recibir ayuda. Hailey es muy comprensiva. Justin es muy franco acerca de que Hailey no hace nada excepto ayudarle. Se sentiría muy perdido sin Hailey y está muy agradecido. Los dos están muy enfocados en tener un matrimonio feliz", aseguró otra fuente de People.

La publicación aseguró además que la pareja estaba planeando una boda religiosa con amigos y familiares como invitados, pero aclaró que, por ahora, la prioridad del matrimonio es el bienestar del cantante.



BLU Radio Digital / EFE