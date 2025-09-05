Karol G EN VIVO en la NFL 2025: hora exacta y dónde ver gratis su show de medio tiempo

Durante el show de medio tiempo de la NFL brasil este viernes, 5 de septiembre, la protagonista será la artista colombiana Karol G, que colapsó las calles de Sao Paulo con su llegada y necesitó de presencia de autoridades para poderse movilizar por esta reconocida ciudad paulista.

La 'Bichota' se encargará de dar una corta presentación de su 'Tropicoqueta' -su último álbum- ante miles de personas para enmarcar un hito entre los artistas colombianos y el deporte, recordando que solo Shakira ha estado un show de medio tiempo de la NFL, pero en la edición de Estados Unidos.

“He visto muchos shows de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años y ahora tener esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa mucho para mí. No puedo esperar para celebrar con todos en São Paulo y con los fans alrededor del mundo”, expresó la paisa tras conocerse que era la artista que estará frente de este evento.

Foto: Image fx / Captura del Instagram de Karol G

¿A qué hora y dónde ver la presentación de Karol G en la NFL 2025?

De acuerdo con una publicación del papá de la cantante, a través de la cuenta de Instagram, la presentación se podrá ver desde las 7:00 de la noche este 5 de septiembre (hora colombiana). Para verlo, los fans lo podrán hacer totalmente gratis y será por el canal oficial de la NFL, que minutos ante arrancará la transmisión oficial, en estas dos opciones:



Expectativas del show de medio tiempo con Karol G

Este será un hito importante en la carrera de la paisa, que escribe con dorado su historia en la música. Esta presentación en Brasil no solo une más a los colombianos y al deporte, sino que en lo personal la acerca aún más al público de este país con la oportunidad de conquistar a millones de personas si lo hace bien.

Se espera una presentación tropical haciendo alusión a su más reciente proyecto, mezclando ritmos de funk brasileño para empaparse más a la cultura y cumplir las expectativas de todos los que se encuentren en el estadio.

Karol G // Foto: AFP

Detalles del partido Chiefs vs Chargers, en donde estará la colombiana

Dirigidos por Andy Reid, los Kansas City esperan ser imponentes ante los de Jim Harbaugh en uno de los partidos más importantes de la temporada. El hecho de que se dispute en Brasil le da un sabor especial, ampliando y llegando a nuevas audiencias de equipos que siempre se enfrentan entre sí y dejan momentos inolvidables.



Así han terminado los últimos encuentro