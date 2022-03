¿Kevin Flórez se separa? Esposa del artista se pronunció

Ante los rumores que crecen en redes sociales de la separación de Kevin Flórez, su esposa Tatiana Pastrana salió a desmentir esta información.

El artista de champeta urbana suele dejar sus temas familiares y personales lejos de las redes sociales y la opinión pública, sin embargo, en los últimos días ha corrido un rumor sobre su posible separación.

Pastrana se pronunció al respecto y dijo: “Quiero aclarar una falsa noticia de mi supuesta separación con mi esposo Kevin Flórez. En estos momentos estamos pasando por lo mejor de nuestras vidas, nuestra familia se fortalece cada día de muchísimo amor. Tenemos tres hermosas hijas que nos llenan de mucho amor cada día y, pues, el hecho de que yo no exponga mi vida privada en las redes sociales eso no quiere decir que no estemos juntos”.

Según Tatiana, quien se mueve bastante en redes sociales a pesar de no ser famosa, aclaró que están muy enamorados.

“Estamos enamorado como desde el primer día en que nos conocimos, y nada, esto sigue fortaleciendo, con la bendición de Dios, mi hogar y mi linda familia que sigue creciendo de muchísimo más amor”,

Finalmente negó todos los rumores diciendo: “Esa noticia es totalmente falsa: Kevin Flórez y Tatiana Pastrana siguen más unidos que nunca llenos de muchísimo, muchísimo amor”.

