Kim Kardashian sorprende como aboga en serie al lado de "las grandes de Hollywood"

Kim Kardashian llegó a 'Todo Vale', la nueva serie de Disney Plus, con el rótulo de estrella mediática, empresaria y estudiante de Derecho, pero salió del rodaje con algo más: el reconocimiento de actrices consagradas como Glenn Close, Naomi Watts, Sarah Paulson, Niecy Nash-Betts y Teyana Taylor. En la nueva serie creada por Ryan Murphy, Kardashian interpreta a una abogada de divorcios en un bufete de élite, un papel que combina su experiencia real en el estudio de leyes con el glamour de la ficción televisiva.

Sus compañeras de reparto destacaron no sólo su actuación, sino su disciplina. Sarah Paulson y Naomi Watts contaron cómo Kim llegaba al set con guion, tarjetas de estudio para sus exámenes de Derecho, reuniones de negocios y, además, el rol de madre a cuestas. Pese a esa agenda, coincidieron en que se mantuvo calmada, preparada y con sentido del humor. Niecy Nash-Betts bromeó con que Kardashian “tenía un bebé en el iPhone, los libros de leyes, el libreto y los negocios en el computador, todo al mismo tiempo”.

"Yo crecí viendo a mi abuela trabajar, a mi bisabuela trabajar. Y mi bisabuelo y abuelo quedarse en casa con los niños, así que siempre vi un estilo de vida distinto. Y en mi casa, mi papá era el abogado, así que era diferente… hasta que mis papás se divorciaron. Pero sí vi una fuerte presencia femenina. Y eso sorprendía a muchos amigos y mucha gente. Entonces, creo que ayudará a romper ese impacto para aquellas mujeres—o niñas—que quieran crecer y ser abogadas o tener carreras exitosas. Creo que es importante tener esa representación en televisión", dijo Kim Kardashian a medios sobre su papel en esta serie.

Kim Kardashian como abogada // Foto: Disney

Kardashian explicó que asumir este reto no fue un capricho, sino un paso coherente con su interés por el Derecho y su trabajo con casos reales. Recordó que su padre, Robert Kardashian, uno de los abogados más respetados de su época, incluso intentó disuadirla de seguir ese camino por el nivel de estrés que implica.



"Tuve conversaciones con mi papá sobre ir a la escuela de leyes; él sabía que siempre quise eso. Yo era la niña que se metía en su oficina a revisar fotos de escenas del crimen y cosas que no debía ver. Él sabía que estaba interesada y me dio mucho consejo", dijo.

A lo largo del rodaje, el elenco coincidió en algo más: la capacidad de trabajo de Kardashian sorprendió incluso a quienes han pasado décadas frente a la cámara. Glenn Close recordó cómo Kim estudiaba para sus exámenes de Derecho entre toma y toma, mientras Niecy Nash-Betts y Naomi Watts destacaron su temple para equilibrar maternidad, negocios y un papel exigente sin perder la calma. Para Sarah Paulson, verla navegar ese ritmo “con gracia, humor y disciplina” fue una lección inesperada dentro del set.