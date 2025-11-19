En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Kim Kardashian sorprende como aboga en serie al lado de "las grandes de Hollywood"

Kim Kardashian sorprende como aboga en serie al lado de "las grandes de Hollywood"

En su regreso a la actuación, Kardashian deberá dejar todo de sí frente a la cámara en una historia llena de emociones y en un papel que la obliga a dejar todo su talento en escena.

Publicidad

Publicidad

Publicidad