Kris R sorprendió a sus fans en Cali y dio importante aviso para Bogotá

Kristian Rangel, conocido como Kris R, se ha vuelto en referente en la música colombiana al liderar la escena del trap en el país y, ahora, ha confirmado su gran momento al llenar en solitario una arena en Cali, en la cual le dio una tremenda sorpresa a sus fanáticos.

Fue el 7 de septiembre, allí el colombo-americano -en realidad es originario de Estados Unidos- en donde demostró todo su talento al lado de un hit como Lil Pump, que fue un hecho que no se podrá olvidar en los seguidores de ‘La K’, uno de los referentes del trap urbano.

“El espectáculo estuvo inspirado en el EP Una Valija en Sentimiento, producción que recientemente debutó en el Top 10 del Global Album Debut Chart de Spotify. Durante la noche, el público vivió un recorrido por distintos estados de ánimo y atmósferas, con invitados sorpresa como el puertorriqueño HADES66, el rapero colombo-estadounidense Lil Pump y los talentos nacionales Tury y GeezyDee.”, contaron desde el equipo del artista sobre lo sucedido durante el concierto.

Kris R // Foto: suministrada

Pero, además, el concierto de Kris R en la sultana del Valle fue una advertencia para el público que lo espera en Bogotá y Medellín el 12 y 19 de septiembre, respectivamente, pues, según el artista, si lo que se vivió en Cali fue histórico, lo que pasa´ra en ambos ciudades será algo que no podrán olvidar tan fácil por lo que deben estar preparados para dos noches históricas.

“Con un arranque exitoso en Cali, un sencillo que domina los listados nacionales y un EP con alcance global, KRIS R se perfila como una de las figuras más destacadas de la nueva generación de la música urbana colombiana”, puntualizaron.