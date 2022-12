La broma con la que hacen pasar a Mia Khalifa como una estudiante colombiana

En las redes sociales se ha difundido un mensaje en forma de broma en donde hacen pasar a la exactriz porno Mia Khalifa como una joven colombiana que gana las “olimpiadas de física y química” para el país.

Vea aquí: Conozca la enfermedad que sufre Mia Khalifa y cuál es su tratamiento

Publicidad



“Esta chica es Montaña García y es vecina de Cáceres. Acaba de ganar las Olimpiadas de Física y Química 2018, pero como no es futbolista y no se dedica a los realities no la verás la noticia en ningún medio de comunicación”, es el mensaje que acompaña la foto de Khalifa.

Al no saber la verdadera identidad de la mujer, varias personas han compartido el mensaje en sus redes sociales y han provocado que se viralice.

Publicidad

Khalifa ahora se dedica a sus redes sociales en donde publica historias e imágenes sensuales, pero que no sobrepasan la línea entre contenido apropiado y el inapropiado.