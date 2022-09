La broma salió cara: la millonada que Marcela Reyes pagó para arreglar su carro pintado por un amigo

La Dj Marcela Reyes se desahogó en el programa La Red Caracol y habló sobre la broma que le hizo uno de sus mejores amigos llamado Javier Cardona, quien le pintó su convertible en el parqueadero de un centro comercial, pero con lo que no contaba era que la pintura que usó no se le quitaría al lujoso vehículo.

Dicha broma le salió cara a la artista, quien tuvo que asumir los gastos del arreglo que llegaron a los 10 millones de pesos, ya que su amigo, pese a que le pidió perdón, le dijo que no contaba con los recursos.

"Estaba muy confundida y encontré mi carro como todos lo vieron. Se me vinieron a la cabeza dos mujeres que han estado detrás de mí y me han hecho mucho daño. Jamás se me pasó por la cabeza que era una broma. Reaccioné mal, pero cuando me dijeron que la pintura iba a salir yo hasta me reí. Cuando lo mandé a lavar el conductor me dijo que eso no salía. Le dije a Javier que al carro no le iba a salir eso y se puso a llorar, me dijo que quería responder, pero que no tenía dinero. La verdad, lo bloquee”, agregó la DJ.

Javier Cardona habló

Cardona le pidió perdón a su amiga, quien aseguró que no interpondrá acciones legales contra él. Javier aprovechó las cámaras de La Red para enviarle un mensaje a Marcela.

“La idea y la embarrada fue mía. Tengo claro que tengo que responder, quizá no en este momento como sería lo ideal, pero no me queda fácil sacar en este momento $10 millones para el arreglo. Ella no me habla. De hecho, me dejó de seguir en Instagram y la entiendo. Ella me conoce y sabe que no soy una mala persona. Le voy a responder por lo que pasó”, mencionó.

"Un llamado a la precaución"

Reyes habló sobre las constantes bromas que se hacen en redes sociales para lograr seguidores y monetización. Dijo que se debe tener más precaución.

"¿Será que la broma que me hizo Javi lo va a monetizar tanto que le va a suplir y me va a poder pagar? Es un llamado a que tengan mucha más precaución, porque en ese afán de salir adelante mira la cosas que pasan", dijo.