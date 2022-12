La cantante Billie Eilish visitará por primera vez Colombia

Billie Eilish incluyó a Colombia en su gira mundial ¿Where do we go? 2020 que llevará su show en vivo a algunos de los escenarios más famosos del mundo, incluido el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York el 15 de marzo y el Movistar Arena en la ciudad de Bogotá el 07 de junio.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

La cantante es oficialmente la primera artista nacida este milenio en lograr un álbum y un sencillo #1 y ahora es la tercera solista femenina en los 31 años de historia con múltiples canciones que encabezan la lista de reproducción de Billboard Alternative Songs (junto con Alanis Morrissett y Sinead O'connor).

Publicidad

Su canción “Bad Guy" también alcanzó el puesto #1 en la lista de reproducción de Pop Songs, después de liderar la presentación de Alternative Songs. Recientemente, Billie Eilish apareció en la portada de Rolling Stone, V y ELLE, y ha acumulado más de 17.000 millones de reproducciones en plataformas globales hasta la fecha.

Le puede interesar: "¡Hermosa y talentosa! Thalía, de Yo Me Llamo, se roba todos los suspiros en redes

Además, busca ayudar a crear y fomentar un ambiente ecológico tanto en el backstage como para sus fanáticos y por eso permitirá que los fanáticos traigan sus botellas de agua a los espectáculos, las estaciones estarán disponibles en cada lugar para los asistentes y el backstage de la tripulación, no se permitirán pitillos de plástico y se pondrá un Billie Eilish Eco-Village en cada espectáculo, proporcionando a los asistentes información y recursos sobre formas de ayudar a combatir el cambio climático y preservar la tierra.

Las entradas se van a poder conseguir en pre venta exclusiva para clientes de los Bancos Aval del 03 al 04 de octubre de 2019 y a partir de las 10:00 de la mañana del 4 de octubre se inicia la venta general a través de www.tuboleta.com

Publicidad

Las noticias de entretenimiento , actualidad de la farándula colombiana e internacional, vídeos de los artistas y personajes, fotos y mucho más contenido viral del mundo del entretenimiento en BLU Radio.