La conexión entre Mario Cimarro y Danna García detrás de cámaras en Pasión de Gavilanes

Mario Cimarro, actor cubano que dio vida a Juan Reyes en Pasión de Gavilanes, reveló, en diálogo con Caracol Televisión, cómo era la especial conexión que tenía con Danna García, quien interpretó a Norma Elizondo y con quien protagonizó muchas de las escenas más importantes de la exitosa telenovela.

“Era muy satisfactorio y divertido trabajar con ella. En lo personal, me quedo con la inmensa satisfacción que me daba estar en escena con una compañera tan sensible y generosa como Danna García”, manifestó ‘el mayor de los Reyes’.

“Había una naturalidad, una frescura y una generosidad. Cuando uno está con ella (en escena) es muy agradable. Nos reíamos mucho, era muy chistoso. Había que parar mucho por la risa, era un ambiente muy bonito “, agregó el talentoso actor.

Cabe señalar que los personajes que interpretaban Mario y Danna se enamoraron perdidamente, a

l punto de sellar su amor para siempre en la superproducción colombiana.

