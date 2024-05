¿La conocía? Esta fue la primer canción de Feid: la hizo junto con J Balvin

Miles de personas en Latinoamérica comenzaron a adoptar el 'Hey Mor' de Medellín gracias a Feid, que, con su música, posicionó la frase paisa como un himno internacional. Pues 'Ferxxo’ se convirtió en uno de los artistas más relevantes del mundo en los últimos años, pero su historia comenzó mucho antes de lo piensan algunos.

Oriundo de Medellín, Salomón Villada arrancó su carrera en el 2010 cuando empezó a componer sus primeras canciones. Creó temas como ‘Puedo Ser’ de Reykon y ‘Ginza’ de J Balvin, quien, este último, le abriría las puertas para que saliera por primera vez en una canción.

Fue el 29 de octubre de 2016 cuando por primera vez se vio el nombre de Feid en la industria musical. Junto a J Balvin lanzaron el sencillo ‘Qué raro’, que mostró a un personaje muy diferente cantando al ritmo de la música de Balvin para hablar de amor. Muy acorde a la época en la cual salió esta canción.

“Hoy en día valoro mucho ese momento que Balvin me dio, en el spotlight en el que me puso, el tipo de canción con la que fue (…) Fue súper chimba pa’ mi carrera, pa’ mi vida, pa’ todo lo que he venido construyendo. Hay gente que me dice que me sigue o descubrió con ‘Qué raro’”, dijo Feid en diálogo con Billboard.

Ahora, seis años después, Salomón es un fenómeno internacional en el género urbano. Temas como ‘Hey Mor’, ‘Yandel 150’, ‘Feliz Cumpleaños Ferxxo’, ‘Prohibidox’, ‘Porfa’; o su último álbum, ‘Ferxxocalipsis’, lo han convertido en uno de los más escuchados a nivel mundial teniendo su propia gira internacional que, tan solo en Colombia,tendrá seis fechas entre noviembre y diciembre de 2024.

“Tiene mucha perseverancia y mucha persistencia, que pocos tienen (…) Muchos ya su hubieran quitado del camino, pero él siempre estuvo allí. Ahora está viviendo su mejor momento. Seguro que le vienen muchas más bendiciones”, dijo Balvin a Billboard.