La curiosa “manía” de esta cantante cuando se hospeda en un hotel

Luego de una inesperada sorpresa que se llevó en un hotel, la artista de música popular Francy tiene la costumbre de revisar cada lugar de la habitación para que no se repita ese momento que la marcó para siempre.

“Estábamos en una gira por España y cuando me acosté a dormir, juro que cerré la puerta. Estaba sola y cuando desperté vi a la señora del servicio parada mirándome, casi me muero. Me dijo que arreglaría el cuarto. Por eso reviso debajo de la cama, el baño”, contó la artista en el progrma The Suso's Show.

Publicidad

Francy también contó que no es capaz de dormir con la ventana, closet ni cajones abiertos, manías que ya hacen parte de su vida.