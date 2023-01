La Descarga regresó y pone a prueba la capacidad de convivencia entre los participantes

El reality show musical de La Descarga, de Caracol Televisión, volvió a las pantallas este martes, 10 de enero, llegando a la etapa que los espectadores más esperaban, puesto que, se evidenciará la convivencia de los 40 participantes vigentes en el campamento musical, cada uno, de los diferentes grupos de los mentores.

En el campamento habrán cuatro habitaciones, las cuales corresponderán a cada equipo, además de contar con muchos más espacios que pondrán a prueba la convivencia de los cantantes.

Publicidad

Retomando el show y en esta etapa de la competencia, cada mentor visitará el campamento en su respectivo lugar con sus participantes y así elegirán cinco de ellos para realizar una presentación, mientras los otros ven a sus compañeros por medio de una pantalla en el estudio.

En sus presentaciones, el mentor de cada equipo escogerá un solo participante que les impactará y los demás mentores rivales escogerán, el cual será el que menos les gustó y este terminará eliminado.

En este capitulo, la oportunidad fue para el equipo de Maía, quien fue la primer mentora en llegar a su campamento musical y las presentaciones de sus participantes fueron de Laura Azul, María Nelfi, Anamilé y Jair Santrich y Cesar Amaya.

Laura Azul, quien quiere demostrar su gran capacidad vocal, envió una indirecta a sus tres mentores rivales. Ella se presentó con la canción de 'We are the champions' de Queen.

Publicidad

María Nelfi, por su lado, logró conectar con los mentores y sus compañeros y fue alagada por Santiago Cruz, quien le dijo: "Nos acabas de dar una lección, así se canta con los ojos, la interpretación está en los ojos y eso conecta con todo lo demás (...) Eso fue una belleza".

Anamilé se arriesgó a un genero musical el cual no está acostumbrada, en su presentación no logró convencer en su totalidad a los mentores.

Publicidad

Maía, por lo tanto, escogió como elegido de la noche a Cesar Amaya, quien está protegido en el campamento para continuar en la competencia.

Finalmente, Marbelle dio la ultima decisión en la que expuso que Anamilé quedó por fuera de la competencia.

"Son grandes artistas, han sido seleccionados entre lo mejor de lo mejor, de todas las versiones y en este punto toca decidir por pequeñas cosas, aquí ya hay grandes voces y artistas, un pequeño error puede pasar por muchos motivos y eso los deja fuera de la competencia", comentó la cantante.

Publicidad

Le puede interesar