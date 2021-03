La dura prueba del Desafío que dejó desde lágrimas hasta disculpas

Las pruebas en el Desafío The Box son cada vez más duras. En el segundo capítulo , durante una competencia, la calentura y emoción de la prueba le jugó una mala pasada a un participante del grupo Gamma, quien, accidentalmente, empujó, con una bola gigante y por poco aplasta a Carolina, del grupo Alpha.

"Si te pasé por encima créeme que no fue mi intención, estamos en un juego, no te vi, escuché el grito, es para que no te lo tomes personal", dijo el participante del grupo Gamma, quien se le acercó al capitán del equipo Alpha para hablar con Carolina y pedirle disculpas.

"Tranquilo, fue en el momento que reaccioné con rabia porque me dieron súper duro, pero me imagino que la calentura del juego da para eso", dijo Carolina.

Las imágenes del momento en el que pisaron a Carolina sorprendieron a muchos.

Vea el momento de la disculpa y la caída de Carolina: