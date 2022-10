La energía del Senado no es la más chévere: Claudia López

Para iniciar, la senadora habló un poco de su personalidad y la influencia que tuvo su familia para tener el carácter y la verraquera que la caracteriza.

Publicidad

“Mucho amor. Fui una hija profundamente deseada y mi mamá es como las demás, cree que soy lo máximo y el centro del universo, entonces siempre me cultivó un sentimiento de autoestima, de seguridad y que en la vida lo que se necesita es disciplina, trabajo y que es el mérito el que te saca adelante”, dijo.

En cuanto a su vida laboral, habló del ambiente que se maneja en el Senado, además de asegurar que hay días más pesados que otros, porque sabe que no es tan bien recibida en este lugar.

Publicidad

“Tengo una vida personal muy tranquila, muy simple y feliz. Pero, debo confesar que los días más difíciles son los martes y miércoles, la energía en el Senado no es la más chévere, además pues yo me la paso denunciándolos. Allá no es donde me quieren y a mí no me importa que no me quieran”, reveló.

Publicidad

Escuche la entrevista y el programa completo de este lunes en este audio.