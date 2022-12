La escena de ‘celos’ que le hizo Claudia López a su pareja Angélica Lozano

En redes sociales llamó la atención un comentario de la exsenadora Claudia López a una foto publicada por su pareja Angélica Lozano en la que adulaba a una periodista de Radionica que la iba a entrevistar sobre el tema de la Consulta Anticorrupción.

“Con la voz femenina que más me ha gustado en la vida, Deysa Rayo, hablaremos de la Consulta Anticorrupción en Radionica ¡Ya!”, escribió Lozano en su cuenta de Twitter.

Con la voz femenina que mas me ha gustado en la vida @rayoenorbita



Hablaremos de la #ConsultaAntiCorrupción en @radionica ¡Ya! pic.twitter.com/nM5teqUBfj — Angélica Lozano Correa🏳️‍🌈 (@AngelicaLozanoC) August 23, 2018

Minutos después, López comentó el tuit con lo siguiente: “Excuse me???? Te espero en casita mi vida”, lo que muchos interpretaron como una pequeña escena de celos de la exsenadora.

Excuse me???? Te espero en casita mi vida 😘 https://t.co/X5oDEUwTFb — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) August 23, 2018

Lozano no tardó en reaccionar, tomando la situación con humor: "Jajajaja @rayoenorbita es mi voz femenina favorita de la RADIO... tenemos una larga relación, cuando yo estaba en el colegio, jugaba ‘A que no me duermo’ oyendo el programa de Deysa en Radioactiva".

Jajajaja @rayoenorbita es mi voz femenina favorita de la RADIO... tenemos una larga relación, cuando yo estaba en el colegio, jugaba ‘A que no me duermo’ oyendo el programa de Deysa en Radioactiva. — Angélica Lozano Correa🏳️‍🌈 (@AngelicaLozanoC) August 24, 2018

