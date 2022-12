La foto sin camisa de Martín Santos que despertó todos los piropos en redes

Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, despertó todo tipo de piropos en redes sociales tras publicar una fotografía con el torso desnudo.

En la fotografía, Martín aparece al lado de su hermano, Esteban Santos, sentados en un andén después de hacer ejercicio.

Asimismo, Martín aprovechó la fotografía para desearle un feliz cumpleaños a Esteban, quien este martes 10 de diciembre celebró sus 26 años.

“Lástima Twitter no tenga la opción ‘Me encanta’”, “es precioso”, “espero que El Niño Dios me traiga uno así como Martín... Este año me porté bien”, “quién pidió pollo”, fueron algunos de los mensajes que dejaron las seguidoras de Martín.

