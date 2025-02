La ganadora del Latin Grammy Ela Taubert estrena su sencillo '¿Es En Serio?'

En 2024, Ela Taubert hizo historia en la industria de la música colombiana al llevarse el Latin Grammy como 'Artista Revelación', y, además, cantar al lado del reconocido Joe Jonas en una versión nueva de su canción '¿Cómo pasó?', que se volvió un éxito en redes sociales y listas de reproducción.

“El 2024 ha sido de los años más inolvidables de mi vida. ¡Cada momento ha sido un sueño hecho realidad! Desde poder conocer a muchas de las personas que se refugian en nuestras canciones en nuestro primer tour, colaborar con Joe Jonas que ha sido de mis artistas favoritos desde que tengo memoria, hasta recibir nuestro primer Latín GRAMMY, fue un año inolvidable", expresó la artista.

Con el fin de continuar por ese camino de éxito, la bogotana no para y este martes, 11 de febrero, estrenó su nuevo sencillo '¿Es En Serio?' que hace parte de la teoría de febrero que la artista ha manifestado en sus redes sociales. Lo curioso de este lanzamiento, más allá de la canción, es que, por primera vez, Taubert trabajó al lado de productores que han tenido artistas como Lady Gaga, Justin Bieber o Elton John, por nombres algunos.

"Y otro de los regalos más lindos que me dejó el 2024 para empezar el 2025 fue haber podido escribir con mis ídolos más grandes en la música, Max Martin, Rami y KEVN. Ha sido de las experiencias más especiales y únicas de mi vida. Lloro de solo acordarme, ¡no solo son los más increíbles del mundo si no también los mejores seres humanos que he conocido! ¡Estoy muy feliz y orgullosa de nuestra canción! No puedo esperar a que la escuchen y poder cantar juntos a todo pulmón. Espero la amen tanto como nosotros", puntualizó sobre esto la colombiana.

En '¿Es En Serio?', une fuerzas con un equipo de compositores de élite, incluyendo al legendario Max Martin, Rami Yacoub (Britney Spears, Lady Gaga), Kevin Aguirre y Pio Perilla. Bajo la batuta de Martin, la producción redefine la balada latina, fusionando la esencia de la música en español con la precisión del pop global.