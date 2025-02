La historia de amor de Yeison Jiménez que inspiró canción con Alan Ramírez

El pasado 13 de febrero, a través de plataforma de streaming y audio, los cantantes colombianos Yeison Jiménez y Alan Ramírez lanzaron 'Tu Cuarto de Hora', una canción que, rápidamente, se volvió viral en redes sociales y que fue creada como una carta a una persona que no aprovechó cuando pudo a una persona real, pero que, según revelaron los dos, sí se basa en hechos reales para crear la letra.

"Dios me da la oportunidad de escribir esta canción hace más de 10 años. Estaba muy pollito, pues no tengo de 95 a 10. Hace 10 años, tenía 23 años. (Ya empezaba a sonar mi música, pero yo no era un Yeison Jiménez así. Y a mí me pareció tan buena que yo dije, yo quiero guardar esta canción para algún momento que mi carrera sea un poquito mejor. Aprovecharla un poco más. La mayoría de productos musicales vamos colonizando. Yo empecé primero con los departamentos, luego otro, luego otro, hasta que me volví un artista nacional", contó Yeison en diálogo con medios de comunicación sobre cómo se dio este tan esperado junte.

Pero más allá de eso, él la escribió en un momento donde todas sus letras salían de lo que vivía en su día a día. Fue una historia real de amor cuando estaba empezando en la música, ella era una persona "de la alta sociedad" y él la buscaba, pero no le ponía atención y con tan solo 19 años estaba detrás de ella. A los 21 escribió esta letra para dedicarla algún día.

"Y ella regresa en unas fiestas de mi pueblo y me dice, ¿sabes algo? Tú no me gustabas, pero ahora sí me gustas. Ahí sí. Vuelve. Entonces, yo dije, ¿sabes algo? Tu cuarto de oro ya pasó. No. Y así comenzó todo. Pero yo creo que ella hoy se está enterando que esa letra fue para ella. Sí", contó.

Publicidad

El problema de salud de Yeison Jiménez

"Porque yo tengo un cratocono a la vista derecha. Ese cratocono no lo puedo operar hasta que tenga 35 años. Eso es una deformación de la córnea que me pasó porque en Corabastos me rascaba mucho por el viento y la arena que había en la plaza. Pues sin querer creyéndome, jodí la córnea. Y todas las luces, yo veo esta luz, pero la veo siete veces. Todas las lucecitas, toda la luz, pero esta lucecita ahorita yo la veo redonda. Es una mierda que en el cerebro, que genera un agotamiento cerebral muy bárbaro. ¿Cuándo me enteré? Cuando empecé a hacer televisión. Yo Me Llamo a la bosquiz, todo eso porque yo estaba sentado y yo me enteré y empecé a decir, estoy mareado. ¿Qué me está pasando? ¿Azúcar? No me gusta el azúcar. ¿Dulces? Casi no como dulces. Entonces, ¿por dónde viene la vaina? Hasta que me mandaron un examen visual y fue por eso. Entonces, casi el 95 % de mis videos lo hacemos en cuatro horas porque a las cinco horas empiezo a ver borrosos y me empiezan a ver todas estas vainas. Entonces, es un tema netamente de salud", contó.

Esta es la canción