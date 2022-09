“La justicia es canalla”: Yina Calderón defiende a Aida Victoria Merlano

Después de conocerse la codena en su contra, por complicidad en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, que se escapó de un consultorio odontológico en Bogotá cuando se encontraba bajo custodia del Inpec, varias fueron las voces que se sumaron en su apoyo, amor y aliento a la influenciadora

La mayoría de comentarios la defendieron y mencionaron confiar en la justicia colombiana. Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el dela empresaria de fajas Yina Calderón, quien manifestó su rabia en la decisión de la Fiscalía. Además hizo pública su solidaridad con la que considera su amiga.

“Con Aida Victoria Merlano, porque realmente la justicia de este país es canalla, hay violadores en la calle, hay gente que roba en la calle, hay gente que asesina en la calle y la justicia, por tratados que tenemos y por no encontrar pruebas o por pruebas que realmente esconden, hacen como que no pasara nada...es totalmente injusto lo que está pasando, porque sea verdad o no que ella sabía o no sabía, pues nenes, yo Yina Calderón, no tengo por qué dar un testimonio en contra de mi mamá”, fueron las palabras de la empresaria en favor de Merlano.

Calderón no quedó ahí y hasta citó artículos para recordar que la ley colombiana no obliga a que ningún ciudadano testificar en contra de sus parientes de primer grado.

Pr su parte, Merlano habló de la condena, a través de sus historias de Instagram, y dijo que el ente acusador está pidiendo 17 años de prisión, sin posibilidad de casa por cárcel. Sin embargo, dejó en claro que confía en la justicia y espera que con su defensa pueda encontrar la verdad.

En este caso, el abogado de Merlano, Miguel Ángel del Río, ya apeló esta petición y espera que la justicia haga su labor.

