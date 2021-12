La Liendra se molestó y arremetió contra los influencers que se están aprovechando de Yanfri

En los últimos días, Yanfri, un pequeño del Chocó, se volvió tendencia en las redes sociales por su actitud, pues a más de uno enamoró por su manera de ser.

No obstante, al volverse famoso, varios influencers han aprovechado el momento para grabar videos con él y crear mucho contenido. El Mindo, Luisa Fernanda W y hasta Netflix, han logrado sacar publicaciones junto al pequeño.

Para muchos, esta es una situación “oportunista”, y uno de los que piensa así es La Liendra, quien arremetió contra los influencers que usan a Yanfri, pues asegura que solo hacen videos con él para subir el número de “me gusta” o seguidores.

“Todo el mundo sabe hoy quies es Yanfri y nea me parece muy bien que esté saliendo adelante, me preocupa que es demasiado joven y no sé cómo esté manejando la familia esto de la fama, pero si me está dando mucha rabía como tanta gente se está aprovechando de él”, fue lo que expresó el influencer en el video.

Finalmente, La Liendra aseguró que en pequeño Yanfri necesita de ellos para poder salir adelante, por lo que deberían reconocer una colaboración con él.