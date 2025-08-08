La millonaria cifra que Shakira ha recaudado con su gira tras cierre en EE.UU.

En 2025, Shakira volvió a demostrar por qué es una de las artistas más grandes de la historia y, tal vez, la más importante para Colombia con su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, que, hasta ahora, ha sido un rotundo éxito mundial al posicionarse como la gira latina más grande del año.

Pero su legado va más allá, no solo decidió regresar a Latinoamérica en el segundo semestre de 2025 antes de viajar a Europa y Asia, sino que las cifras son millonarias y ha logrado un récord en más de 20 fechas agotada en lo que va del año.

Hasta la fecha, completó más de 2.5 millones de boletas venidos en Norteamérica y Latinoamérica para recaudar la millonaria cifra de 215 millones de dólares, ocupado el puesto 2 en el informe de mitad de año de Billboard Boxscore, que ha sido un récord impresionante.

Shakira // Foto: AFP

Datos que ha dejado la gira de Shakira

2.5 millones de boletos vendidos por todo Norte y Latinoamérica

Primera gira de estadios de Shakira

Posicionada en el #2 en el Reporte de Mitad del Año de Billboard Boxscore 2025, la gira latina más grande del año

22 presentaciones completamente vendidas

Aproximadamente 700 mil asistentes

Los Angeles, CA - Primera Artista Mujer Latina en vender por completo dos noches consecutivas en el SoFi Stadium

Charlotte, NC - Primera presentación latina en el Bank of America Stadium

Arlington, TX - Primera artista mujer latina en presentarse en el Globe Life Field

San Francisco, CA - Primera artista latina en presentarse y vender completamente las entradas en el Oracle Park

“La etapa por norteamérica, con entradas totalmente agotadas, inició el 13 de mayo en Charlotte e incluyó varias noches en ciudades importantes como el Hard Rock Stadium de Miami y el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La gira también realizó paradas en Houston, Phoenix, Atlanta, Toronto, Detroit y otras ciudades”, contaron desde el equipo de la barranquillera.