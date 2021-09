La novia cubana de Diego Maradona habla 20 años después de las fiestas sexuales y drogas

Tras su muerte y las historias alrededor de la vida privada de Diego Armando Maradona, una de sus exnovias, conocida por haber sido su pareja cuando aún era menor de edad, Mavis Álvarez, habló 20 años después sobre lo que significó estar con el astro argentino.

La cubana, quien en ese entonces conoció a Maradona cuando tenía 16 años, contó en exclusiva para el medio América Teve que su primer encuentro con él fue en un hotel cuando un desconocido la llamó en la calle.

“Una persona, mientras yo caminaba, me tocó el hombro y se me paró al frente, me dijo que si quería conocer a Maradona, le dije que no, que me dejara tranquila. Así duró por toda una cuadra, hasta que quise escucharlo”, relató.

“Cuando llegamos a la recepción, dijeron que yo era italiana, debieron pagarle porque siempre piden el ID, estuve esperándolo como 20 minutos y bueno, llegamos a conocernos con Diego, él se sorprendió cuando me vio, me dijeron que estaba deprimido”, agregó Mavis.

La mujer recordó las experiencias que vivió en ese entonteces, señalando que siente vergüenza.

“Siento vergüenza de haber vivido cierta parte que fue esto, me da pena de mi misma que con 16 años fui parte de todo eso, fue una experiencia. No escogemos lo que nos toca vivir, solo hacemos parte”.

Fiestas sexuales y drogas

“Mi mamá no lo tomó nada bien, mi familia estaba en contra de la relación, pero a esa edad uno es rebelde y piensa que tiene el mundo a los pies. Todo fue muy rápido, era una vida muy loca, todos los días en la discoteca, hasta las 7:00 de la mañana tomando champaña”, reveló.

Al ser preguntada sobre el consumo de drogas y las fiestas sexuales, aseguró que Maradona se lo propuso en varias ocasiones.

“Me decía que si sería bonito, en ocasiones trató, insistía, al principio no, pero se sintió solo e insistió todos los días”, explicó sobre el momento en que empezó a consumir drogas.