La promesa que Juan Mindiola le incumplió a Ana del Castillo luego del accidente

La cantante Ana del Castillo contó en el programa La Red la razón que la motivó a hablar ante los medios de comunicación sobre el accidente que sufrió en Valledupar junto al reguetonero Juan Mindiola y que le dejó varias cicatrices en su cuerpo.



Ana aseguró este fin de semana que todo se debió a que el cantante incumplió un pacto que habían hecho, en presencia de los padres de Juan, de no hablar sobre el tema y seguir con sus vidas cada uno por su lado. Este hecho se dio precisamente el día en el que Ana del Castillo había ofrecido una rueda de prensa en la capital del Cesar para hablar sobre el accidente.



Lea también: Ana del Castillo prueba con video que Juan Mindiola sí la habría atropellado



“El día de la conferencia yo dejo de ir y una amiga y yo nos vamos a su casa a hablar con él. Negó hasta la muerte que me atropelló, dijo que yo me tire del carro, delante de su familia acordamos el silencio, ninguno de los dos iba a hablar del tema y cada uno seguía su vida”, relató Ana del Castillo.



Conozca detalles del pacto incumplido entre Juan y Ana en el siguiente video, a partir del minuto 20:00.



“Lo que más me da inconformidad fue que habíamos hecho un trato. Luego él abrió micrófonos y dijo que yo le quiero dañar la carrera. Ahora él viene a hundirme y no lo puedo permitir”, aseveró la cantante de música vallenata, quien, a su vez, dijo que iba a quedarse callada por su tranquilidad y la de la familia de Juan Mindiola.



“Pensé que al final del día los que sufrían eran los papás. Lo hice por mi tranquilidad y la de otra familia y creo que hice un mal”, agregó.



Finalmente, la artista anunció que denunciará formalmente a Juan Mindiola por las heridas que le ocasionó el accidente ocurrido el pasado 20 de febrero.

