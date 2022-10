La 'propuesta indecente' del prometido de JLo a una conejita Playboy

En medio de una entrevista para el medio británico ‘The Sun’, la modelo Zoe Gregory reveló que el exbeisbolista Alex Rodríguez le enviaba “mensajes sexuales” y que, incluso, le propuso hacer un trio con otra mujer semanas antes de proponerle matrimonio a la cantante Jennifer López.

“JLo es increíble, ella no se merece esto. Mientras se preparaba para casarse con ella, me pedía videos y que hiciera arreglos con otras chicas para encontrarnos”, contó la exconejita Playboy a The Sun.

Publicidad

Le puede interesar: ¡Y el anillo pa cuándo... ya llegó! JLo luce lujoso anillo de compromiso

Desde que la pareja hizo público su compromiso por medio de unas fotos en redes sociales, varios escándalos se han destapado acusando Rodríguez de ser infiel.

El deportista sería el quinto hombre en comprometerse con la cantante Jennifer López.



Publicidad