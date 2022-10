La reacción de Gregorio Pernía a quienes lo tildaron de “barato” por como se viste

El actor colombiano Gregorio Pernía publicó un video en sus redes sociales expresando su indignación por la reacción que tuvieron varias personas en Nueva York a raíz de su manera de vestir.



Gregorio contó que, durante su visita a esa ciudad estadounidense, vio a un muchacho con mucho frío al salir del hotel en el que se encontraba y le ofreció su chaqueta avaluada en $150.000 pesos.



Una vez quiso tener una atención con esa persona, esta se negó rotundamente diciendo que no se iba a colocar una chaqueta tan barata como esa.



“Mi hermano, ponte esta chaqueta que está siendo frío, yo igual tengo un saco y me dijo ¡no, que boleta!, eso es muy barato, yo no me pongo eso”, relató el actor.



Por otro lado, en esa misma ciudad, Gregorio llegó a un lugar para ir al baño mientras que su hijo y un acompañante compraban comida. Fue en ese momento en el que escucharon críticas sobre el actor, esta vez, por sus zapatos.



“Pero, ¿ese no es Gregorio Pernía? ¿El que hace de 'El Titi'? ¿Y le vieron los zapatos? Que boleta que un actor de esos ande con esos zapatos tan baratos”, expresó.



Sobre este tema y para sorpresa de muchos, Gregorio dio más detalles de su vestimenta y aseguró que “eso de aparentar es algo muy jodido”.



“Si supieran que no tengo ni una joya ni un reloj, no me gusta, eso de aparentar es muy jodido. Si supieran que tengo diez camisetas blancas que compro en paquetes de a tres. Todos los días me visto igual porque no voy a perder tiempo en definir como me visto. Soy una persona barata por usar esta chaqueta y eso zapatos”, puntualizó.





