La reveladora confesión de JLo sobre director de cine que pidió mostrar sus senos

Una reveladora confesión hizo la actriz y cantante Jennifer López a la revista The Hollywood Reporter. Según la artista, un director de cine le pidió que le mostrara sus senos alegando que iba a aparecer en una escena desnuda.

Sin embargo, este pedido se dio fuera del set, por lo que JLo se negó rotundamente.

"Un director durante las pruebas de vestuario me pidió

que me sacase la camiseta porque se suponía que iba a salir desnuda en la película", indicó JLo durante una entrevista a manera de mesa redonda con otras actrices.

"Quería ver mis pechos y yo le dije que no estábamos en el set", explicó López, quien se reservó el nombre del director de la película que se encontraba el año ni tampoco el año en que se dieron los hechos.

"Dije que no, me defendí a mí misma, pero recuerdo que en ese momento me entró el pánico.

Por cierto, había una diseñadora de vestuario en la habitación conmigo, así que había otra mujer en la habitación, él me dijo esto y yo dije que no", afirmó.

"Si cedes en ese momento, de repente esa persona se sale con la suya, creyendo que puede hacer lo que quiera, pero como le marqué un límite y dije que no, él lo dejó correr y luego se disculpó. En el momento en que salí de la habitación, la diseñadora de vestuario me dijo 'siento mucho lo que acaba de ocurrir", recordó la actriz.