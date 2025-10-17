La unión entre Maluma y Maisak ponen la música en una semana llena de estrenos

El sueño de Maisak se hizo realidad y se volvió en el gran estreno musical esta semana en Colombia. Al lado de su mentor y ejemplo a seguir: Maluma, el artista lanzó otro vallenatico pa’ la disco en donde relata la historia de un amor que llegó a su recta final.

“Un Polvito +” cuenta la historia de una pareja aparentemente tóxica que acaba de terminar, narrada desde la vulnerabilidad y la intensidad de un amor que se resiste a desaparecer: “Mi corazón me está diciendo que te extraño, pero prefiero irme antes de que te haga daño.” Compuesta por Maluma y Maisak con la producción de MadMusick, Ily Wonder y Fenix The Producer para Royalty Records.

Silvestre Dangond y Sebastián Yatra hacen ‘Una Vaina Bien’

Una canción luminosa, contagiosa y llena de buena vibra. La poderosa y apasionada voz de Silvestre se entrelaza con el tono cálido y melódico de Yatra, logrando una fusión única entre el vallenato moderno y el pop romántico. El resultado es un tema que apela al amor profundo, al sentimiento puro y a la alegría de compartir ese amor soñado.

Lista de estrenos en Colombia

Pero estas dos canciones no fueron los únicos estrenos que se sumaron esta semana en Colombia, sino que más sencillos y producciones lo hicieron. Conozca la lista completa aquí:



‘Almas’ de Carlos Rivera: el artista mexicano lanza esta canción desde su parte más humana, pues narra el dolor de despedir a su propio padre, un amor que nunca será reemplazaba y solo queda en los recuerdos.

‘No te borro’ de Fariana: una carta de amor al patrimonio musical colombiano y un testimonio del arte vanguardista de Fariana. Producida por Gangsta, la canción captura la emoción agridulce de recordar a alguien que no se puede olvidar.

‘Grande’ de Monsieur Periné y Piso 21: “Esta canción representa un puente entre mundos musicales que parecen distintos, pero que se encuentran en la emoción y en la verdad de lo que sentimos al crear. Grabar con Monsieur Periné fue una muestra de que la música es una sola, que los límites los ponemos nosotros, pero en el estudio todo fluyó de manera genuina, fácil e inspiradora. Fue un honor trabajar juntos”, expresaron.

Publicidad

‘Pidiendo Cacao’ de Paola Jara y Kelly Cárdenas: este dúo lanza un corrido que representa una carta directa a ese hombre, que luego de equivocarse, llega pidiendo una segunda oportunidad, pero ya es tarde porque el amor que hubo antes dejó de existir por sus propios errores.

‘Pa que ya no estés triste’ de Brokix: una canción de una mudanza por parte de un joven de 20 años, pero tres “diablitos hacen que el lugar deje de ser algo vacío y se convierta en un lugar acogedor y lleno de amor en cuestión de minutos. Con un ambiente nostálgico de reggaetón lento, el sencillo es representativo tanto visual como sonoramente de lo que está por venir.

‘Los 41’ de Joaquina: la nominada al Latin Grammy presenta este nuevo sencillo que se desarrolla como una película, entrelazando humor sarcástico, un cigarrillo en la puerta, un desaire en la pista de baile, una ventana que enmarca la actuación de un mal actor.

Publicidad

‘Niña Bonita 2’ de Fer Ariza con Chino y Nacho: un clásico de la música latina regresa en una versión, acompañada del colombiano Ariza que lidera un estilo desde Medellín. La producción mantiene la emotividad e incorpora nuevos arreglos cargados de ritmo, percusión y un beat contemporáneo que conecta con las audiencias actuales en las pistas de baile y plataformas digitales.

‘Gone Gone Gone’ de David Guetta, Teddy Swims y Tones: un potente sencillo de soul-pop con ritmos de pista de baile y energía gospel, ya disponible a través de Warner Records. La canción inicia con un ambiente house envolvente y evoluciona hacia una explosión musical con tambores, saxos y cuerdas, destacando las voces intensas de Swims y Tones And I, quienes narran la atracción de un amor tóxico en un estribillo pegajoso.

‘Eyes closed’ de Jisoo y Zayn: una colaboración mundial que lanza un canción narrando una historia de amor en donde lo superficial pasa de lado y son las voces, el ritmo y la energía lo que conecta, en donde la petición es que los nombres están juntos en un solo.

‘Polvo de estrella’ de Turf y Yami Safdie: una colaboración especial junto a Yami Safdie. Con esta entrega, la banda reafirma su espíritu creativo y su capacidad para reinventarse sin perder su esencia.

‘Melt’ de Not for Radio: na reflexión introspectiva sobre la decadencia del amor y un impulso por llevar su música más allá, Zardoya creó un álbum lleno de baladas íntimas y psicodélicas que encarnan la reencarnación de ese amor perdido en forma de sonido.

‘Lunática’ de Jules: combina pop, R&B, folk y arreglos orquestales para explorar de forma íntima y cinematográfica temas como el amor, la pérdida y el autodescubrimiento. Cada canción representa una etapa del duelo y se entrelaza con la teatralidad y feminidad mística que caracterizan su estilo.

‘TRNA’ de Ali Stone: “Quise que el video mostrara literalmente lo que significa TRNA: ser autosuficiente, fiel a mi esencia, y demostrar que la fuerza interior no necesita validación externa; en otras palabras, ser ‘eterna’. Todo lo que se ve y se escucha, lo hice yo misma, como nació la canción”, dijo.

Publicidad

‘Tururú’ de Héctor Montaner: se une en el escenario a los talentosos compositores Frank Santofimio y Ender Thomas (quienes también son coautores del tema junto a él) acompañados por un grupo de músicos excepcionales que dan vida a esta contagiosa interpretación cargada de energía, ritmo y sentimiento.

‘Sediento’ de Danny PRYP: “Una propuesta audaz y pionera, ya que es probablemente la única canción en el mundo que fusiona el reggaetón urbano con la ópera clásica.Esta combinación ofrece una experiencia sonora innovadora, emocional y envolvente. Con giros vocales, crescendos líricos y un ritmo contagioso, que une dos universos musicales en una sola historia de amor, drama y deseo”, dijo.

‘Rompecabezas’ de TEO: “Más que un EP, es un reflejo de la vida misma: un conjunto de piezas que a veces parecen encajar y otras no. Cada canción es un fragmento de esa búsqueda interna, un viaje a través de emociones crudas, dudas, certezas y revelaciones”, expresó.

Publicidad

‘Cachondea’ de Nacho Acero y Fruko: “Después de tantos años de recorrer la salsa romántica, sentí la necesidad de cantar desde la otra esquina, de mostrar que la salsa también me corre por la sangre en su forma más rumbera, alegre y bailable. Con Cachondea quiero invitar a la gente a disfrutar, a bailar y a celebrar la vida con salsa”, expresó.

‘Una así’ de Jay Torres: fusiona varios géneros musicales, desde reguetón con house, logrando un sonido único que conecta con el oyente, este sencillo demuestra la versatilidad de Jay Torres, quien se ha ganado el reconocimiento como una de las voces más prometedoras de la música urbana actual.

‘Ese amor que no se olvida’ de Anddy Caicedo: un sencillo cargado de romanticismo y nostalgia que celebra esos amores que, aunque se hayan ido, permanecen vivos en el corazón. Compuesta por Nino Caicedo y producida junto a Froyber Maya, la canción fusiona bachata, salsa y son.

‘Lo que pasó pasó’ de El Musica y Beat Chipy: una canción que llega como un desahogo personal para todo aquella que se deja ir en el camino, en esa mezcla de rabia y nostalgia. El beat mantiene la esencia del rap clásico con tintes modernos, dejando espacio para que la voz y el sentimiento se apoderen del oyente.