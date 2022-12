‘Las colombianas’, el homenaje de Vetto Galvez a las mujeres del país

Con esta canción, el barranquillero pretende hacer un homenaje a las mujeres del país, destacando lo mejor que tienen las colombianas, sin dejar de lado su sabor caribeño.



“En mi tierra sembramos café. Escuchen en Japón que no hay como nuestras mujeres. Si yo veo una paisa me enamoro, me pongo nervioso y me emociono”, dice uno de los partes de esta canción que promete poner a bailar a los colombianos en este fin de año.



*Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.