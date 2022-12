Las inesperadas enfermedades que padeció Elianis Garrido

La actriz, modelo y presentadora Elianis Garrido, quien se dio a conocer por participar en varias producciones y en la última temporada de ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’, contó cómo fue su vida de infancia y adolescencia, donde vivió fuertes dificultades económicas, la muerte de su primer amor, pérdida que la llevó a refugiarse en el alcohol.

Después de participar en un reality que la catapultó profesionalmente se encontró con una realidad demasiado hostil tanto en la calle como en las redes sociales.

“Me agarran famosos y no famosos, gente del medio y no del medio a acribillarme en redes sociales, a ponerme apodos, a burlarse del ‘tic’ que yo tenía en el ojo, que era producto de la presión, de no dormir, de que estaba diagnosticada como maniacodepresiva”, afirmó la actriz y modelo en el programa Se dice de mi de Caracol tv.

Además, contó el cómo sufrió fuertes episodios de bulimia, por mantener su figura que le permitiera seguir en el medio.

Siempre luchó por su sueño de convertirse en una gran actriz y ahora su carrera como actriz y presentadora ha dado un pasó enorme en la televisión colombiana

