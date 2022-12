Laura Bozzo y el terrible susto que vivió en un intento de atraco: “Me destrozaron el carro”

Laura Bozzo es una de las presentadoras más populares y a su vez más polémicas del entretenimiento latinoamericano. Su programa ‘Laura en América’ es uno de los más seguidores en esta parte del continente y por su contenido es ampliamente reconocida.

La peruana hace varios años está radicada en México y en los últimas horas contó el terrible suceso que protagonizó en una de las calles de Acapulco. Bozzo fue víctima de robo y aseguró que hay personas con estrategias para atracar a los transeúntes que van por la zona.

Los delincuentes atacaron el auto de la conductora con el objetivo de que se detuvieran. Según narró, aprovechan ese sector para abordarlos en camionetas y quitarles todos sus bienes.

"Quiero denunciar que no solo lo que me pasó a mí, fueron varios carros que sufrieron lo mismo. Ponen llantas en la autopista del sol para causar accidentes 😩 Había camionetas para asaltar. Gracias a Dios pudimos seguir con el auto destrozado hasta Chilpancingo, fue una pesadilla, pero alertó a mi público. Han suspendido la seguridad, no hay Policía y es tierra de nadie. En estas fiestas tomen sus precauciones 😩 aún ando aterrada, pero bien 🙏", escribió en su cuenta de Instagram.

Finalmente, la presentadora peruana entregó detalles de cómo se encontraba y que, aunque fue un momento terrible y que la dejó sumamente angustiada, logró llegar sana y salva a Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, eso sí, su carro quedó destrozado.

La publicación en la cuenta de Instagram de la presentadora peruana ya alcanzó más de 11.000 ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios de personas que le expresaron su apoyo a la conductora.

La presentadora alcanzó la fama en México gracias a su programa tipo reality show en el cual abordaba casos de violencia familiar, infidelidades y adicciones.

