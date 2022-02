Le colgaba la piel: detalles de la cirugía de Miguel Varoni conmocionan a sus seguidores

Miguel Varoni es uno de los actores más queridos de la televisión colombiana, el hijo de la fallecida Teresa Gutiérrez y esposa de la también actriz Catherine Siachoque, ha sido tendencia en las redes sociales en los últimos días por sus cirugías y su drástico cambio.

Varoni quería quedar como Maluma y para eso recurrió a uno de los cirujanos más reconocidos de Colombia, el doctor Alan González, quien contó detalles de las operaciones que se hizo el artista.

“Le hice unos ajustes en la cara para poder recuperar su aspecto de juventud, y de esa manera que él pudiera mejorar la proyección del pómulo, del reborde mandibular, la flacidez del cuello, que en realidad se le notaba bastante deteriorado, y a partir de eso que mejorara un poco más la expresión de la mirada y sus características generales”, contó González al programa ‘Lo Sé Todo’.

El actor, aunque tuvo algunas complicaciones después del procedimiento quirúrgico, le salió al paso a las críticas e instó a sus seguidores a no tener miedo a los grandes cambios. “Que no tengan miedo, que se aventuren, que se diviertan haciéndolo como yo me estoy divirtiendo, que sean un poco locos, pero eso sí con responsabilidad”, recalcó Varoni.

