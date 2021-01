Lina Tejeiro habló del rumor sobre su romance con exintegrante de Piso 21

Lina Tejeiro , recordada por su destacado papel en ‘La ley del corazón’ y por ser una de las mujeres más activas en redes sociales, decidió hablar acerca del rumor sobre su romance con Llane, exintegrante de Piso 21 .

La reconocida actriz aclaró que no sostiene un romance con él y expresó que su cercanía es por la amistad que tienen y porque están trabajando juntos en la actualidad.

“Es muy gracioso, porque ustedes no lo pueden ver a uno con nadie, porque ya inventan un romance. No, somos muy buenos amigos y ahorita estamos trabajando juntos y hemos hecho una muy buena amistad, pero romance no hay”, afirmó la actriz.

Los rumores sobre este romance entre la actriz y el cantante surgieron porque en días pasados Alejandra Azcárate publicó un video en medio de la celebración de cumpleaños de Llane, allí expresó que la actriz sería su otro “pastel” de cumpleaños.

Además de esto, la actriz aprovecho para mencionar que aún no está recibiendo hojas de vida porque quiere disfrutar más tiempo de su soltería.

Publicidad

Sin embargo, Alejandra Azcarate parece estar empeñada en sacar a la luz algo sobre un posible romance de la actriz, pues en la última publicación de Lina comentó que: “¿Al fin qué? ¿Llane o Juanda? Necesito concretar esto”.