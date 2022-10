Linda Palma reveló detalles de su recaída que la alejó de la televisión

“Mi recaída fue bastante fuerte, es la primera recaída que sufro en los 10 años que tengo con la enfermedad. A mí me dio todo, todo lo que dicen que podría dar a mí me pasó en la recaída. Ha sido complicado. Aprender a hacer nuevamente cosas que uno daba por hechas, que ya las sabía. Pero es algo que me ha dado fortaleza y carácter”, dijo.



La hermosa presentadora, sin embargo, entregó una muy buena noticia pues está casi recuperada.



“Estoy 95 por ciento, según lo que dijo el neurólogo. (…) Estoy bien, solo queda recuperar algunas cosas a nivel físico que con terapias seguramente saldré adelante”, afirmó.



Palma relató que tiene esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune. “Muy poca gente lo sabía (…). Empezó básicamente porque perdí la sensibilidad del hemisferio derecho de mi cuerpo”, indicó.



La barranquillera considera que este episodio puede ser tomado como una señal de Dios para “reevaluar, replantear y reorganizar las prioridades”.



“Menos mal me pasó en este momento de mi vida donde mi cuerpo todavía puede soportar las cosas que pasaron”, dijo.



