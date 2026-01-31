En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Link para ver el concierto de Yeison Jiménez en el Campín en 'Mi Promesa Tour 2'

Link para ver el concierto de Yeison Jiménez en el Campín en 'Mi Promesa Tour 2'

Al escenario se sumarán artistas invitados como Andy Rivera, Natalia Jiménez, Álex Campos y Pasabordo, quienes rendirán homenaje interpretando algunos de los temas más representativos de los 15 años de carrera de Yeison Jiménez.

Publicidad

Publicidad

Publicidad