Link para ver el concierto de Yeison Jiménez en el Campín en 'Mi Promesa Tour 2'

Bogotá es escenario este sábado 31 de enero del homenaje póstumo al cantante de música popular Yeison Jiménez, que se realiza en el estadio El Campín. El evento marca el inicio oficial de la jornada conmemorativa tras el fallecimiento del artista en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá el pasado 10 de enero.

Las puertas del estadio se abrieron desde la 1:00 de la tarde, permitiendo el ingreso gradual de los asistentes. La programación artística estaba prevista para iniciar a las 4:00 de la tarde, con un espectáculo central a cargo de la banda original del cantante, que interpretará el montaje musical que Jiménez había dejado preparado para su concierto.

El concierto, que inicialmente estaba programado para finales de marzo, fue adelantado por decisión de la organización y transformado en un tributo a la trayectoria del artista, quien murió a los 34 años. Al escenario se sumarán artistas invitados como Andy Rivera, Natalia Jiménez, Álex Campos y Pasabordo, quienes rendirán homenaje interpretando algunos de los temas más representativos de los 15 años de carrera del intérprete nacido en Manzanares, Caldas.

Desde la organización, liderada por Sírvalo Pues, se confirmó que las boletas adquiridas con anterioridad mantienen su validez, así como las localidades asignadas. En materia de movilidad, TransMilenio dispuso rutas especiales desde las estaciones El Campín y Movistar Arena para facilitar el retorno de los asistentes al finalizar el evento.



El homenaje recuerda además el hito alcanzado por Yeison Jiménez en 2024, cuando se convirtió en el primer artista de música popular en llenar el estadio El Campín. Por eso, desde la organización informaron que el evento es transmitido por su canal oficial de Youtube, para que todos los fans del artista puedan seguir el minuto a minuto.

Hay que recordar que en el accidente donde murió el cantante, también perdió la vida Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.