Llega 'Doctor Muerte' con la interpretación de Christian Slater como 'Randall Kirby'

La miniserie documental 'Doctor Muerte', que narra la historia real del cirujano Christopher Duntsch, llega a Latinoamérica a través de la señal de USA Network.

La serie, que se estrenó en Estados Unidos en 2021, está basada en el podcast del mismo nombre y cuenta la historia de Duntsch, un neurocirujano que fue responsable de una sucesión de muertes y tragedias por mal praxis.

"Afortunadamente, no estoy tan familiarizado con el mundo médico. Y no necesariamente quiero hacerlo, porque eso significaría que algo podría estar mal. Pero tengo un cuñado que es cirujano vascular, por lo que fue de gran ayuda en este sentido. El Dr. Kirby es un cirujano vascular, y el hecho de que tuviera un familiar al que podía acudir y con quien podía lavarme, ponerme el EPP y ser parte de algunas de las cirugías como observador fue extraordinariamente útil", dijo el actor Christian Slater en exclusiva, quien interpreta a Randall Kirby en la miniseria.

Duntsch, que parecía un cirujano brillante, comenzó a realizar cirugías de espina dorsal en el Dallas Medical Center en 2012. Sin embargo, sus operaciones fueron desastrosas, dejando a sus pacientes con lesiones graves o incluso muertos.

A pesar de las múltiples quejas de pacientes y colegas, Duntsch continuó operando durante años, protegido por el sistema médico.

Finalmente, dos cirujanos, Randall Kirby y Robert Henderson, se unieron a un joven asistente abogado, Michelle Shughart, para investigar a Duntsch y detenerlo.

"Es casi increíble que podamos hacernos esto unos a otros como seres humanos. Pero en cuanto a pensar en esos aspectos mientras trabajo, prácticamente me presentaré y me concentraré en lo que tengo que hacer ese día en particular. Para mí, esa es la técnica que tengo que utilizar. Creo que si pensara en lo que estás sugiriendo, probablemente me sentiría abrumado", dijo Slater.

La serie, que cuenta con un elenco encabezado por Joshua Jackson, Alec Baldwin y Christian Slater, ha sido aclamada por la crítica por su narración envolvente y su enfoque sobre los fallos del sistema médico.

"Joshua Jackson es increíble. Y de nuevo, creo que jugar contra el tipo; normalmente interpreta al personaje más dulce... En realidad, solo estoy en una escena con él en la serie, en el quirófano, así que trabajamos juntos en una capacidad limitada. Pero puedo decirles que le aportó mucha autenticidad y realismo", finalizó el actor.

