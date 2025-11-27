Llega una nueva W Sound, ahora de la mano del fenómeno chileno Cris MJ

Tras lograr la nominación al Latin Grammy 25025 con "La Plena" de la mano de Beéle, el proyecto de Westcol, Ovy On The Drums y Big Ligas lanza su nueva W Sound para seguir apostando por ser el fenómeno musical número 1 en todo el mundo, ahora con el talento del chileno Cris MJ.

"Chica Galáctica", el nombre de la nueva W Sound apunta a una canción viral con el ritmo y juego de un movimiento a una mujer que es un espectáculo, que inspira a un hombre a hacer todo lo que sea posible para tenerla ahí.

El tema apunta a continuar la línea de éxito de episodios anteriores al combinar elementos determinantes del pop-urbano latino con la presencia de un artista que acumula miles de millones de reproducciones a nivel global. La química entre la propuesta de W Sound y la energía vocal de Cris MJ busca posicionar este lanzamiento como uno de los himnos más fuertes de la temporada.

El estreno de la W Sound 07 se suma a un año marcado por grandes resultados para la marca. El proyecto ha venido ampliando su alcance y redefiniendo el consumo de música urbana en el mercado latino, respaldado por episodios que han logrado altos niveles de conversación y desempeño en plataformas digitales. Con “Chica Galáctica”, W Sound continúa su apuesta por expandir su identidad y fortalecer su presencia en la escena global.



“Fue un proyecto muy especial. Cada uno aportó lo suyo: Ovy en la producción, yo en la estrategia, Westcol en el marketing. La música no es un deporte individual; es como el fútbol, se gana en equipo”, dice Kristoman en diálogo con Blu Radio sobre la WSound, y comparó su rol con el de DJ Khaled en la industria estadounidense.