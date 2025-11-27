En vivo
Llega una nueva W Sound, ahora de la mano del fenómeno chileno Cris MJ

El proyecto de Big Ligas, Ovy On The Drums y Westcol sigue firme tras lograr una nominación al Latin Grammy, ahora de la mano de otro fenómeno latinoamericano.

