“Lo consideraba mi amigo y por eso dolió”: J Balvin sobre polémica con Residente

Tras meses de la pelea pública entre J Balvin y René Pérez, Residente, el colombiano habló por primera vez sobre la polémica que empezó con las declaraciones que dio sobre los Latin Grammy. Reveló que no recibió el apoyo de las personas que esperaba y se dio cuenta con quien contaba.

En entrevista con Dímelo King en YouTube, el paisa respondió a varios temas que han generado controversia, incluyendo el boicot a los Grammy.

“Tú no puedes llamar el poder, hay que actuar. El error más grande que tuve cuando pasó lo de los Grammy fue convocar a la gente en vez de hablar directamente con la academia y los artistas, pero entendí y lo aprendí”.

“Me sentí muy solo. Mucha gente no se quería meter por temor, me di cuenta con quien cuento”, añadió.

Sobre Residente, abrió la posibilidad a una reconciliación, como lo han hecho varios artistas del medio, pero si “se dejan las cosas claras”.

“Sí, claro. Amigos no, pero si dejan las cosas claras no hay problema (…) Yo lo consideraba amigo, pana, por eso dolió (...) Hay muchas cosas que la gente no sabe; la palabra tuya contra la mía. No tenía que dar ninguna explicación”.

