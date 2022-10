¿Lo hará? Luisa Fernanda W revela lo que piensa sobre grabar su parto para YouTube

Mientras contestaba varias preguntas a sus seguidores vía Instagram, la youtuber Luisa Fernanda W se detuvó en una de ellas en la cual le planteaban si grabaría su parto para YouTube.

Luia Fernanda W confesó que grabará todo y que ya empezó a tomar registro de su proceso.

Sin embargo, aseguró que no está segura si lo publicaría en su canal de YouTube o en redes sociales.

"Podría ser, si, pero no para YouTube. Yo lo voy a grabar porque voy a grabar todo y ya empecé con muchas cosas que ustedes no han visto aún. El punto es que no sé si lo vaya a publicar", enfatizó Luisa Fernanda W.

