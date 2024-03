Lo que tiene que saber antes de los premios Óscar 2024: datos, curiosidades y lo que no ve en tv

Este domingo, 10 de marzo, será una fecha especial para los amantes del cine. Los premios Óscar 2024prometen una noche llena de cosas históricas y de invitados especiales en el teatro Dolby de Los Ángeles, Estados Unidos.

Para esta edición, por primera vez en la historia, la ceremonia se podrá ver de forma online en la plataforma de streaming Max y en televisión por TNT. Desde allí, los amantes del cine podrán disfrutar de la alfombra roja y toda la gala en el Dolby.

‘Oppenheimer’, ‘Poor Things’, ‘Barbie’, ‘La Sociedad de la Nieve’, ‘Killers of the flower moon’, ‘The Holdovers’ y ‘American Fiction’ se perfilan entre las favoritas por los expertos del cine para esta edición. No obstante, más allá de la premiación durante los premios Óscar 2024 suceden cosas que pocos llegan a ver.

Lo que tiene que saber de los premios Óscar 2024

En diálogo con Blu Radio, Pr y Lety Sahagún, presentadores y analistas de la ceremonia para Max, aseguraron que lo que tiene de especial esta ceremonia es lo inesperada que es y que muchas veces los ganadores terminan sorprendiendo hasta a los más críticos del gremio.

“A mí lo que más me gusta es que es impredecible. Que podemos decir tal película ganó el premio del sindicato y estas cosas, pero eso no termina de reflejar la composición fe votantes porque los de la Academia son muchos más y más diversos”, dijo Kuschevatzky sobre los posibles ganadores.

Axel es un hombre experimentando en el mundo del cine por su trabajo en ‘Argentina 1985’ que logró la nominación en 2023 y tuvo presencia en el teatro Dolby como uno de los protagonistas de la noche y lo que más recuerda es su anécdota con James Cameroon cuando él mismo lo abrazó y le dijo que habían perdido juntos.

Una locura, o sea, es él DIJO KUSCHEVATZKY

“Es mejor ver la ceremonia en tv”, dicen

“Es mejor verlo en la televisión o en la sala, verlo en el teatro es aburrido. En tu casa tienes los primeros planos, pero cuando estás sentado en el teatro ves la nunca de Brad Pitt tres horas, no a él”, dijo Axel Kuschevatzky.

Y es que los amantes de la ceremonia sueñan en algún momento estar presentes en el teatro Dolby de Los Ángeles, pues consideran que es algo inexplicable, pero, según Sahagún, termina siendo igual que cualquier otro evento y para alguien que vive en la ciudad es algo notable.

“Este evento está hecho para televisión. Dónde acomodan el escenario, los comerciales, todo eso, ustedes tienen la mejor versión (…) A mí algo que me sigue impresionando que no sé si toda la gente sepa y es que la alfombra que ustedes ven sucede en el Paseo de la Fama de Hollywood. Cierran la calle y encima de la calle montan la alfombra”, dijo ella.

Algo que el productor argentino agregó al decir que “es algo surrealista”, pues al otro día todo vuelve a estar como si nada. Además, la seguridad es una locura en el sentido de que hay un perímetro cruzado para cuidar a los actores y productores.