Los biopolímeros matan: Yina Calderón muestra cómo quedaron sus glúteos tras inyección

La empresaria y actriz Yina Calderón mostró cómo quedaron sus glúteos tras la inyección, hace tres años, de biopolímeros.

“Hoy después de 3 años mi cuerpo rechaza esta sustancia yo no me he podido parar de la cama en los últimos 3 días, el dolor y la depresión son enormes, mañana tengo cirugía y les voy a compartir el proceso porque seguro muchas están a punto de colocarlo o se lo piensan colocar y puedo detenerlas, no imaginan el dolor que se siente, siempre he sido fuerte pero esto baja full el ánimo, los biopolímeros o las sustancias extrañas en tu cuerpo tarde que temprano pasan factura”, dice en un video publicado en Instagram.

