“Los feos tenemos esperanza”, dicen en redes por el novio de Elizabeth Loaiza

Elizabeth Loaiza estuvo en unas playas de Las Bahamas. Sus imágenes en traje de baño en las que presume de su figura dejaron a más de uno sin aliento, pero hubo otras fotos que no gustaron mucho.

Se trata de unas publicaciones en las que se ve a la modelo junto a un joven, que parece ser su nueva pareja.

Aunque las fotografías no fueron publicadas por la caleña, un usuario en Twitter las consiguió y difundió.

Lo particular de esta publicación no fue el hecho de que Loaiza estuviera estrenando romance, sino el aspecto del joven, pues, según comentarios, no tiene el perfil que esperaban.

“El novio de Elizabeth Loaiza, es decir, el hombre más afortunado de Colombia y del mundo, no tiene cara de actor o modelo, así que los feos tenemos esperanza”, escribió el tuitero que reveló las fotos.

El novio de Elizabeth Loaiza. Es decir, el hombre más afortunado de Colombia y del mundo. No tiene cara de actor o modelo así que los feos tenemos una esperanza ni la hp. #fe pic.twitter.com/3g4GUnW6Ay — Jesucristo Carrefour (@CristoAtado) April 6, 2018

A raíz de esto surgió la pregunta de por qué Elizabeth solo compartió imágenes de ella sola.

