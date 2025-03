Luis Bertel demuestra que en Cali también se puede hacer vallenato: "Todo por pasión"

El Caribe colombiano corre en sus venas desde que nació Luis Bertel, pero por cosas de la vida tuvo que mudarse siendo muy joven hacia Cali y desde allí comenzar una historia de cero. Pese a la influencia de la sucursal, el vallenato latía en su corazón y se arriesgó a ir “en contra” de una ciudad salsera.

Migró a Cali hace más de 20 años, donde inició su carrera artística mientras se desempeñaba como panadero para subsistir. "No fue fácil porque Cali es tierra salsera, pero poco a poco fui abriéndome camino", contó el cantante en diálogo con Blu Radio.

que incluyó 11 canciones y lo llevó a ganarse el cariño del público. Entre sus temas más conocidos se destacan Billete Verde, Los Amores y sus más recientes lanzamientos Vete Ya y Ya Baila, que harán parte del álbum que presentará este año entre octubre y noviembre.

Luis destacó que su propuesta musical se basa en mantener viva la esencia del vallenato tradicional, aunque con arreglos modernos para conectar con las nuevas generaciones. "El vallenato ha tenido una evolución, pero nunca se ha acabado porque toca el corazón de la gente", expresó.

Confesó su cariño y admiración hacia la música hecha por Silvestre Dangond, en especial porque su trabajo le ha dado una vida diferente al vallenato. Ya cruzaron palabras, pero está seguro de que si algún día se da una colaboración será porque llegará en el momento perfecto en donde ambos se vean beneficiados.

Yo te cuento que cuando él era gordísimo,que todavía no había grabado, llegaba a Cali, porque había unas personas de Bahía del Parque que lo contrataban allá, y que eran también clientes míos, y nos llevaban, y yo me acuerdo una letra minorita con Silvestre, que era el man que me contrataba, y yo no, no, que ese gordo no canta, o sea, él dijo así, y yo me quedé con la punta,pero era el perro muy humilde, estaba comenzando, (…) Solamente uno como cantante se maneja, hay otras personas detrás que dicen no,¿ y qué me brinda? Lo primero que te dice un cantante es que, como Silvestre, o Shakira, ¿qué me va a dar? Así que yo para hacer una colaboración también tengo que recibir algo, y entonces es difícil ahora mismo por la industria, pero yo creo que me va a dar una colaboración con ese hombre”, dijo.