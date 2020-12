Luisa Fernanda W reveló que sufre de déficit de atención

Luisa Fernanda W le confesó a sus casi 15 millones de seguidores que sufre de un déficit de atención que le ha traído problemas desde hace varios años.

“Es algo que parte de mi ser, de mi personalidad, que no es grave, pero que sí genera ciertos sentimientos”, sostuvo.

Yo tengo un déficit de atención muy bárbaro, si necesito concentrarme debo poner el mejor empeño , añadió.

La influenciadora, esposa de Pipe Bueno, también indicó que este inconveniente le ha servido para superarse.

“Si me necesito concentrar debo poner mi mejor empeño y cuando me concentro lo hago de la mejor manera, es más, por eso me promovieron de un grado en bachillerato”, puntualizó.

