Maluma le agradeció a Bogotá por ponerlo en el mapa: "No existiría sin ustedes"

A los 16 años, Juan Luis Londoño Arias decidió comenzar su carrera como artista sin imaginarse lo que vendría en adelante. Soñaba en grande en las calles de Medellín y como a muchos artistas le tocó caminar y casi rogar para que una de sus canciones sonara en la radio, pero eso no hizo que se rindiera y siempre soñó con llenar los estadios de su país.

Pero fue una ciudad la primera en abrirle las puertas a cumplir todos esos sueños: Bogotá, que lo obligó a salir de su zona de confort y darle vida a Maluma, el artista que rápidamente se volvería en uno de los más grandes de la historia de Colombia y agradecido con esas primeras oportunidades, casi 15 años después, el paisa regresó a la capital para llenar el estadio El Campín de Bogotá y decirle al mundo que la capital también está en el mapa de su historia musical.

Maluma en Bogotá // Foto: suministrada

Con lágrimas en los ojos y ante más de 40.000 personas, el pasado sábado, 3 de mayo, Maluma le dio las gracias a la ciudad por confiar en él y ayudarlo a convertirse en el artista que siempre soñó ser.

“Desde hace muchísimo tiempo quería esto y hoy por fin se nos dios Bogotá, muchas gracias. Quiero de antemano pedirles una disculpa porque tuvieron que pasar 7 años para volver acá. Oye, Bogotá, no vuelve a suceder, se los prometo. Para mí es una locura, esto parece un sueño estar en El Campín, esto está sould out. Vengo de hacer un show en mi ciudad, Medellín, fue algo muy especial y muy hp. Pero les voy a decir algo, la energía acá está una locura. No existiría Maluma Baby sin Bogotá, esto está claro”, fueron sus palabras ante su público en este tour que llevó a poner la ciudad en el mapa.

Comenzó como todos: repartiendo CD y en colegios de la ciudad, tocando puertas de emisoras para que confiaran en su talento. Pero ahora con un repertorio de más de 2 horas confirmó que valió la pena tanto esfuerzo que no solo lo mejoró como artista, sino como persona y convertirse en papá.

Maluma le dio las gracias a Bogotá con invitados abordo

Luego de su paso por Medellín, muchos tenían expectativas de lo que podría tener para Bogotá. Pues que los paisas tuvieran a Feid, Carin León, Grupo Frontera, Blessd, Wolfine, entre otros, dejaba la vara alta de lo que tendría la capital; sin embargo, no solo cumplió si no que superó todos los rumores y le dio al El Campín uno de los conciertos más grandes de los últimos años.

La puntualidad primó y a las 9:30 de la noche desde el sector suroccidental del estadio salió a dar el recorrido Maluma para llegara al escenario 360, que, por primera vez, hizo un artista urbano en la ciudad.

‘Borro Cassette’ fue la primera canción y la conexión del público fue inmediata para poner a gritar a todo el estadio. Muchos esperaban escuchar ‘Marinero’, ‘Cuatro Babys’, ‘Felices los 4’, ‘Hawaii’, ‘Miss Independent’, entre otras, que no solo las cantó, sino que las acompañó con un show de luces, pólvora, bailes y hasta fuego a los lados.

Maluma en El Campín // Foto: suministrada

En cuanto a invitados la cuota no bajó: Andrés Cepeda, Bacilos, Noriel, Wolfine, Golpe a Golpe, Carlos Vives, DFZM, Ryan Castro, Luis Alfonso y Pipe Bueno se subieron al escenario para agradecerle a ‘Papi Juancho’ por dejar en alto la bandera de Colombia y, además, ser un referente global de lo que significa hacer urbano.

El show duró más de 2 horas y la energía estuvo al 100 % hasta la última canción ‘Coco Loco’ en donde se despidió con alegría con la promesa de volver pronto a la ciudad.

Sin duda la noche que vivió Bogotá gracias a Maluma será algo que muchas personas no podrán olvidar tan fácil y que será lo primera de muchas más cosas que tendrá el paisa para una ciudad que por siempre estará en su corazón.

Maluma y Ryan Castro // Foto: suministrada

Este fue el setlist de Maluma en Bogotá



Borro cassette El perdedor Obsesión Miss Independent Carnaval Marinero Vente pa' ca Corazón Chantaje Cuatro babys (with Noriel) Vivo pensando en ti (Felipe Peláez cover) (with Felipe Peláez) 11 PM HP Felices los 4 Mi primer millón (with Bacilos) Parce ADMV Hawái Tengo ganas (with Andrés Cepeda) (Acoustic) Mojando Asientos Cosas pendientes Volví a nacer (with Carlos Vives) La bicicleta (Remix) (with Carlos Vives) Ella es mi fiesta (Remix) (with Carlos Vives) Estar enamorado (with Golpe a Golpe) Bella (Remix) (with Wolfine) Escápate conmigo (with Wolfine) Te hubieras ido antes (with Pipe Bueno) Guaro (with Pipe Bueno) La cantina (with Luis Alfonso) Chismofilia (with Luis Alfonso) +57 (Ryan Castro and DFZM) El ritmo que nos une (with Ryan Castro) Oh nana Sobrio COCO LOCO

También hubo oportunidad para nuevos talentos

Maluma sabe bien que llegar arriba no es fácil y en el camino una ayuda nunca deja de ser importante. Por eso, en esta ocasión dio la oportunidad a que nuevos artistas se subieran al escenario a darle un escalón más a su carrera y de paso cumplir un sueño.

Por un lado, desde su disquera, Royalty Records, llegaron Tuto y Abril, quienes, incluso, en diálogo con Blu Radio han manifestado la admiración por Juan Luis y el respeto que él tiene a la hora de escuchar a las promesas de la música.

Por ejemplo, dice Tutot que a su lado tiene un gran padrino, Maluma ha hablado con él y confía en el proceso que lleva en todo el proceso. Colombia potencia nuevos artistas y se evoluciona, que, según el propio ‘Pretty Boy’, que cuando se junten todos llevarán al país a otro nivel y convertirla en ese sueño de ser el país de la música latina.

“Él me dijo: ‘Vos tenés que hacer, lo que los demás no son capaces de hacer’. Para los demás es muy fácil estar trasnochado, acostarse tarde, comiendo mal. Vos tenés que tener esa disciplina de comer bien, acostarte temprano (…) Es algo que me cambió el chip radicalmente”, confesó.

Tuto y Maluma // Foto: Instagram @_tuto

Pero también hubo espacio para las nuevas voces de Bogotá y Cali. Primero se vio a Junior Zamora, que desde el Valle apuesta por un estilo fresco de su música con un estilo de calle para decirle a todos que los sueños sí se hacen realidad.

“Creo que lo que más me parece increíble de este producto es poder contar historias que había esquivado un poco. Era hablar de eso, mi barrio, de sus personajes, de esos temas de barrio sobre todo porque siendo pelado negro en el oriente, en el Distrito, que vivió en carne propia todo esto me parecía lindo narrarlo en algún momento. Estas cosas no se fuerzan y te sientes más sincero cuando lo logras”, manifestó en diálogo con Blu Radio.

Asimismo, SAI dio su paso de estar al lado de ‘Papi Juancho’ y confirmarse así mismo que estaba en el camino correcto a los sueños. Y la más esperada era Juliana, quien ha conquistado a Bogotá con su último álbum ‘La Pista’.

“Maluma, este vídeo es para ti… quería darte las gracias por lo que acabas de hacer por esta bogotana. Gracias por abrirme las puertas de tu concierto y por dejarme cantar en el estadio de mi ciudad por primera vez”, le dio a él por darle la oportunidad.